توكنوميكس All in (ALLIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول All in (ALLIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات All in (ALLIN) All In is a project that focuses on AI and specializes in developing utilities and managed services that empower communities and projects to harness the full potential of AI technology. الموقع الرسمي: https://allin.so/ الوثيقة البيضاء: https://allin.so/litepaper/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x9B2b931d6AB97B6A887b2C5d8529537E6FE73Ebe#balances اشتر ALLIN الآن!

توكنوميكس All in (ALLIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار All in (ALLIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 188.46K $ 188.46K $ 188.46K إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 960.05K $ 960.05K $ 960.05K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 196.30K $ 196.30K $ 196.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.75 $ 4.75 $ 4.75 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003973322646943962 $ 0.003973322646943962 $ 0.003973322646943962 السعر الحالي: $ 0.1963 $ 0.1963 $ 0.1963 معرفة المزيد عن سعر All in (ALLIN)

توكنوميكس All in (ALLIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس All in (ALLIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ALLIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ALLIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ALLIN، استكشف السعر المباشر لتوكن ALLIN!

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