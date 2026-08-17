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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Alchemist AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Alchemist AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ALCH

معلومات سعر ALCH

ما هو ALCH

الوثيقة البيضاء لـ ALCH

الموقع الرسمي لـ ALCH

اقتصاد توكن ALCH

توقعات سعر ALCH

سجل ALCH

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محول عملة ALCH إلى الفيات

عقود ALCH الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Alchemist AI (ALCH)

التحليل الفني اليوم لـ Alchemist AI (ALCH)

توفر صفحة Alchemist AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ALCH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Alchemist AI أدناه.

تغير سعر Alchemist AI (ALCH)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02554---9.66%0.00%-68.14%
اعرف المزيد عن سعر Alchemist AI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Alchemist AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Alchemist AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 6
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 3حيادي 3شراء 8
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02554
0.02554
R2
0.02554
0.02553
R1
0.02553
0.02553
PP
0.02553
0.02553
S1
0.02552
0.02552
S2
0.02552
0.02552
S3
0.02551
0.02552

إشارات السوق الخاصة بـ Alchemist AI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.39M
$7.91 M
$8.30 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.26 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.25 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Alchemist AI

صافي التدفقسعر ALCHUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.03
2026-08-16$0.00 M0.03
2026-08-15-$0.01 M0.03
2026-08-14-$0.03 M0.03
2026-08-13$0.00 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Alchemist AI

تداول أسواق Alchemist AI (ALCH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Alchemist AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTALCH
$0.02554
$0.02554$0.02554
-0.03%
2.02M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ALCH إلى USD

المبلغ

ALCH
ALCH
USD
USD

1 ALCH = 0.02554 USD

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