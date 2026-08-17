التحليل الفني اليوم لـ Alchemist AI (ALCH) توفر صفحة Alchemist AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ALCH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Alchemist AI أدناه. التسجيل

تغير سعر Alchemist AI (ALCH) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.02554 -- -9.66% 0.00% -68.14%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Alchemist AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Alchemist AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 5 حيادي 6 شراء 15 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 3 حيادي 3 شراء 8 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 3 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.02554 0.02554 R2 0.02554 0.02553 R1 0.02553 0.02553 PP 0.02553 0.02553 S1 0.02552 0.02552 S2 0.02552 0.02552 S3 0.02551 0.02552

إشارات السوق الخاصة بـ Alchemist AI صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.39M $7.91 M $8.30 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.08 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.26 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.25 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Alchemist AI صافي التدفق سعر ALCHUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.03 2026-08-16 $0.00 M 0.03 2026-08-15 -$0.01 M 0.03 2026-08-14 -$0.03 M 0.03 2026-08-13 $0.00 M 0.03 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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