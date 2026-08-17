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المزيد عن AKE

معلومات سعر AKE

ما هو AKE

الوثيقة البيضاء لـ AKE

الموقع الرسمي لـ AKE

اقتصاد توكن AKE

توقعات سعر AKE

سجل AKE

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التحليل الفني اليوم لـ AKEDO (AKE)

التحليل الفني اليوم لـ AKEDO (AKE)

توفر صفحة AKEDO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AKE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل AKEDO أدناه.

تغير سعر AKEDO (AKE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0103348--+156.66%+466.75%+3,099.62%
اعرف المزيد عن سعر AKEDO

المؤشرات الفنية الخاصة بـ AKEDO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ AKEDO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 1
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.010327
0.010318
R2
0.010318
0.010312
R1
0.010313
0.010309
PP
0.010304
0.010304
S1
0.010299
0.010298
S2
0.01029
0.010295
S3
0.010285
0.01029

إشارات السوق الخاصة بـ AKEDO

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.68M
$3.24 M
$3.91 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
1.15M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$42.91 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$41.76 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
1.13M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$107.19 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$106.05 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ AKEDO

صافي التدفقسعر AKEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.18 M0.01
2026-08-16-$0.14 M0.01
2026-08-15$0.24 M0.01
2026-08-14$0.37 M0.01
2026-08-13$0.52 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق AKEDO (AKE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AKEDO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAKE
$0.01033
$0.01033$0.01033
+2.28%
96.15M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AKE إلى USD

المبلغ

AKE
AKE
USD
USD

1 AKE = 0.0103348 USD

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