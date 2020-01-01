توكنوميكس She Rises (AKA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول She Rises (AKA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات She Rises (AKA) Akasha DAO عبارة عن منصة لامركزية يحكمها المجتمع وتدعمها رموزها الأصلية. تهدف Akasha DAO إلى إعادة تعريف إنشاء وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي، سواء داخل أو خارج نظام BLOOM البيئي، مما يتيح للمستخدمين من جميع مستويات المهارة تطوير ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بسهولة، وبناء الأعمال التجارية، وإنشاء الألعاب. الموقع الرسمي: akasha.bloomverse.io مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/4TwC4AiF1uUSHES2eBftGqemp6TqjEnKghqiH6dFpump اشتر AKA الآن!

توكنوميكس She Rises (AKA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار She Rises (AKA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.06195 $ 0.06195 $ 0.06195 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00081776249475836 $ 0.00081776249475836 $ 0.00081776249475836 السعر الحالي: $ 0.004162 $ 0.004162 $ 0.004162 معرفة المزيد عن سعر She Rises (AKA)

توكنوميكس She Rises (AKA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس She Rises (AKA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AKA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AKA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AKA، استكشف السعر المباشر لتوكن AKA!

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