توكنوميكس Ajuna Network (AJUN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ajuna Network (AJUN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ajuna Network (AJUN) Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network. الموقع الرسمي: https://ajuna.io/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/ajuna-network/techpaper/raw/main/Lightpaper/Ajuna%20Network%20Lightpaper.pdf مستكشف الكتل: https://ajuna.subscan.io/ اشتر AJUN الآن!

توكنوميكس Ajuna Network (AJUN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ajuna Network (AJUN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 489.00K $ 489.00K $ 489.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.09152 $ 0.09152 $ 0.09152 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000601804700361524 $ 0.000601804700361524 $ 0.000601804700361524 السعر الحالي: $ 0.000978 $ 0.000978 $ 0.000978 معرفة المزيد عن سعر Ajuna Network (AJUN)

توكنوميكس Ajuna Network (AJUN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ajuna Network (AJUN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AJUN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AJUN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AJUN، استكشف السعر المباشر لتوكن AJUN!

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