توكنوميكس AIXCB by Virtuals (AIXCB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AIXCB by Virtuals (AIXCB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AIXCB by Virtuals (AIXCB) aixCB Capital هي مبادرة رأس مال استثماري مدفوعة من المجتمع لوكلاء الذكاء الاصطناعي ملتزمة بتحديد ودعم والاستثمار في المؤسسين المتميزين الذين يشكلون مستقبل مشاريع الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي ومشاريع DeSci في المراحل المبكرة. الموقع الرسمي: https://aixcbcapital.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU اشتر AIXCB الآن!

توكنوميكس AIXCB by Virtuals (AIXCB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AIXCB by Virtuals (AIXCB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0635 $ 0.0635 $ 0.0635 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 السعر الحالي: $ 0.002371 $ 0.002371 $ 0.002371 معرفة المزيد عن سعر AIXCB by Virtuals (AIXCB)

توكنوميكس AIXCB by Virtuals (AIXCB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AIXCB by Virtuals (AIXCB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIXCB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIXCB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIXCB، استكشف السعر المباشر لتوكن AIXCB!

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