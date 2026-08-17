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المزيد عن AIXBT

معلومات سعر AIXBT

ما هو AIXBT

الوثيقة البيضاء لـ AIXBT

الموقع الرسمي لـ AIXBT

اقتصاد توكن AIXBT

توقعات سعر AIXBT

سجل AIXBT

دليل شراء AIXBT

محول عملة AIXBT إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Aixbt (AIXBT)

التحليل الفني اليوم لـ Aixbt (AIXBT)

توفر صفحة Aixbt تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AIXBT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Aixbt أدناه.

تغير سعر Aixbt (AIXBT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01767---7.49%-3.76%-45.70%
اعرف المزيد عن سعر Aixbt

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Aixbt

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Aixbt عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 13
حيادي 10
شراء 3
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 7حيادي 5شراء 2
المؤشرات الفنية:بيع قويبيع 6حيادي 5شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01764
0.01763
R2
0.01763
0.01763
R1
0.01763
0.01763
PP
0.01762
0.01762
S1
0.01762
0.01762
S2
0.01761
0.01762
S3
0.01761
0.01761

إشارات السوق الخاصة بـ Aixbt

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.03M
$4.22 M
$4.19 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.40 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.40 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Aixbt

صافي التدفقسعر AIXBTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.02
2026-08-16-$0.03 M0.02
2026-08-15-$0.04 M0.02
2026-08-14-$0.04 M0.02
2026-08-13$0.08 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Aixbt

تداول أسواق Aixbt (AIXBT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Aixbt المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAIXBT
$0.01767
$0.01767$0.01767
-1.11%
3.15M (USDT)
/USDCAIXBT
$0.01767
$0.01767$0.01767
-1.00%
2.97M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AIXBT إلى USD

المبلغ

AIXBT
AIXBT
USD
USD

1 AIXBT = 0.01767 USD

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