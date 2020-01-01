توكنوميكس AI Voice Agents (AIVA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AI Voice Agents (AIVA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AI Voice Agents (AIVA) AI Voice Agents عبارة عن منصة تتيح إنشاء نماذج صوتية مخصصة وترخيصها وتحقيق الربح منها. يمكن للمستخدمين التفاعل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الممكّنين بالصوت، وبناء وكلاء متحدثين خاصين بهم، واستنساخ أصواتهم. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المنصة مجموعة واسعة من الأدوات المصممة لتبسيط إنشاء المحتوى وتوفير تجارب مستخدم جذابة. الموقع الرسمي: https://aivoiceagents.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/xhm4bc2xytt8z5u7 مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0xbdb0e1c40a76c5113a023d685b419b90b01e3d61 اشتر AIVA الآن!

توكنوميكس AI Voice Agents (AIVA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AI Voice Agents (AIVA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000146898176064245 $ 0.000146898176064245 $ 0.000146898176064245 السعر الحالي: $ 0.00024 $ 0.00024 $ 0.00024 معرفة المزيد عن سعر AI Voice Agents (AIVA)

توكنوميكس AI Voice Agents (AIVA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AI Voice Agents (AIVA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIVA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIVA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIVA، استكشف السعر المباشر لتوكن AIVA!

كيفية شراء AIVA هل أنت مهتم بإضافة AI Voice Agents (AIVA) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء AIVA ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء AIVA على MEXC الآن!

تاريخ سعر AI Voice Agents (AIVA) يساعد تحليل تاريخ أسعار AIVA المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار AIVA الآن!

توقعات سعر AIVA هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه AIVA؟ تجمع صفحة توقعات أسعار AIVA الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر AIVA الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!