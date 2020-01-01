توكنوميكس AiRight (AIRI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AiRight (AIRI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AiRight (AIRI) AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights. الموقع الرسمي: https://www.airight.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.airight.io/whitepaper/introduction مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x7e2a35c746f2f7c240b664f1da4dd100141ae71f اشتر AIRI الآن!

توكنوميكس AiRight (AIRI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AiRight (AIRI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 42.80K $ 42.80K $ 42.80K إجمالي العرض: $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B العرض المتداول: $ 256.26M $ 256.26M $ 256.26M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 317.30K $ 317.30K $ 317.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.016499 $ 0.016499 $ 0.016499 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000153474369833987 $ 0.000153474369833987 $ 0.000153474369833987 السعر الحالي: $ 0.000167 $ 0.000167 $ 0.000167 معرفة المزيد عن سعر AiRight (AIRI)

توكنوميكس AiRight (AIRI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AiRight (AIRI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIRI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIRI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIRI، استكشف السعر المباشر لتوكن AIRI!

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