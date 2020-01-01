التحليل الفني اليوم لـ OKZOO (AIOT) توفر صفحة OKZOO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AIOT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل OKZOO أدناه. التسجيل

تغير سعر OKZOO (AIOT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.043298 -- +17.66% +7.17% -40.60%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ OKZOO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ OKZOO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 15 حيادي 5 شراء 6 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 10 حيادي 0 شراء 4 المؤشرات الفنية : بيع بيع 5 حيادي 5 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.04354 0.04353 R2 0.04353 0.04353 R1 0.04353 0.04353 PP 0.04352 0.04352 S1 0.04352 0.04352 S2 0.04351 0.04352 S3 0.04351 0.04351

إشارات السوق الخاصة بـ OKZOO صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.35M $6.95 M $7.31 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.55 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.58 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.43 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.44 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ OKZOO صافي التدفق سعر AIOTUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق OKZOO (AIOT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر OKZOO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT AIOT $0.043306 $0.043306 $0.043306 -4.75% 1.62M (USDT) تداول