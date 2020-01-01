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المزيد عن AIOT

معلومات سعر AIOT

ما هو AIOT

الوثيقة البيضاء لـ AIOT

الموقع الرسمي لـ AIOT

اقتصاد توكن AIOT

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التحليل الفني اليوم لـ OKZOO (AIOT)

التحليل الفني اليوم لـ OKZOO (AIOT)

توفر صفحة OKZOO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AIOT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل OKZOO أدناه.

تغير سعر OKZOO (AIOT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.043298--+17.66%+7.17%-40.60%
اعرف المزيد عن سعر OKZOO

المؤشرات الفنية الخاصة بـ OKZOO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ OKZOO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 5
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 0شراء 4
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 5شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04354
0.04353
R2
0.04353
0.04353
R1
0.04353
0.04353
PP
0.04352
0.04352
S1
0.04352
0.04352
S2
0.04351
0.04352
S3
0.04351
0.04351

إشارات السوق الخاصة بـ OKZOO

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.35M
$6.95 M
$7.31 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.55 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.58 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.43 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.44 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ OKZOO

صافي التدفقسعر AIOTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن OKZOO

تداول أسواق OKZOO (AIOT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر OKZOO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAIOT
$0.043306
$0.043306$0.043306
-4.75%
1.62M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AIOT إلى USD

المبلغ

AIOT
AIOT
USD
USD

1 AIOT = 0.043298 USD

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