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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول OLAXBT، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول OLAXBT، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ OLAXBT (AIO)

التحليل الفني اليوم لـ OLAXBT (AIO)

توفر صفحة OLAXBT تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AIO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل OLAXBT أدناه.

تغير سعر OLAXBT (AIO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.06594--+56.03%-33.77%-33.97%
اعرف المزيد عن سعر OLAXBT

المؤشرات الفنية الخاصة بـ OLAXBT

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ OLAXBT عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.06601
0.06593
R2
0.06593
0.06588
R1
0.06588
0.06585
PP
0.06581
0.06581
S1
0.06576
0.06576
S2
0.06568
0.06573
S3
0.06564
0.06568

إشارات السوق الخاصة بـ OLAXBT

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.08M
$3.00 M
$3.09 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$4.86 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$4.92 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$5.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$5.22 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ OLAXBT

صافي التدفقسعر AIOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.07
2026-08-16-$0.02 M0.07
2026-08-15$0.01 M0.05
2026-08-14$0.00 M0.04
2026-08-13$0.00 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن OLAXBT

تداول أسواق OLAXBT (AIO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر OLAXBT المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAIO
$0.0658
$0.0658$0.0658
-4.77%
4.19M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AIO إلى USD

المبلغ

AIO
AIO
USD
USD

1 AIO = 0.06594 USD

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