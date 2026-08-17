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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Infinity Ground، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Infinity Ground، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Infinity Ground (AIN)

التحليل الفني اليوم لـ Infinity Ground (AIN)

توفر صفحة Infinity Ground تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AIN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Infinity Ground أدناه.

تغير سعر Infinity Ground (AIN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07769--+5.39%+6.65%-7.21%
اعرف المزيد عن سعر Infinity Ground

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Infinity Ground

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Infinity Ground عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 0
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 9حيادي 0شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07804
0.07803
R2
0.07803
0.07801
R1
0.07801
0.07801
PP
0.078
0.078
S1
0.07798
0.07798
S2
0.07797
0.07798
S3
0.07794
0.07797

إشارات السوق الخاصة بـ Infinity Ground

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.07M
$2.31 M
$2.38 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.37 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.37 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Infinity Ground

صافي التدفقسعر AINUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.08
2026-08-16$0.00 M0.08
2026-08-15$0.00 M0.08
2026-08-14$0.00 M0.08
2026-08-13$0.00 M0.08

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Infinity Ground (AIN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Infinity Ground المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAIN
$0.07781
$0.07781$0.07781
-2.65%
1.11M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AIN إلى USD

المبلغ

AIN
AIN
USD
USD

1 AIN = 0.07768 USD

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