التحليل الفني اليوم لـ Infinity Ground (AIN) توفر صفحة Infinity Ground تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AIN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Infinity Ground أدناه. التسجيل

تغير سعر Infinity Ground (AIN) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.07769 -- +5.39% +6.65% -7.21%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Infinity Ground

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Infinity Ground عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 9 حيادي 0 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 9 حيادي 0 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.07804 0.07803 R2 0.07803 0.07801 R1 0.07801 0.07801 PP 0.078 0.078 S1 0.07798 0.07798 S2 0.07797 0.07798 S3 0.07794 0.07797

إشارات السوق الخاصة بـ Infinity Ground صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.07M $2.31 M $2.38 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.11 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.11 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.37 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.37 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Infinity Ground صافي التدفق سعر AINUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.08 2026-08-16 $0.00 M 0.08 2026-08-15 $0.00 M 0.08 2026-08-14 $0.00 M 0.08 2026-08-13 $0.00 M 0.08 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Infinity Ground (AIN) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Infinity Ground المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT AIN $0.07781 $0.07781 $0.07781 -2.65% 1.11M (USDT) تداول