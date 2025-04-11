ما هو AILayer ( AIL )

AILayer هو أول بيتكوين Layer 2 يهدف إلى دعم التبني الشامل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التكامل العميق بين Web3 والذكاء الاصطناعي.

متوفر AILayer على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك AILayer الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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توقع سعر AILayer

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل AILayer، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ AIL؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارAILayer.

سجل أسعار AILayer

يوفر تتبع مسار سعر AIL معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ AIL. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار AILayer.

كيفية شراء AILayer ( AIL )

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عملة AIL إلى العملات المحلية

1 AIL إلى VND ₫ 131.692176 1 AIL إلى AUD A$ 0.00811488 1 AIL إلى GBP ￡ 0.00390336 1 AIL إلى EUR € 0.00451968 1 AIL إلى USD $ 0.005136 1 AIL إلى MYR RM 0.02270112 1 AIL إلى TRY ₺ 0.19521936 1 AIL إلى JPY ¥ 0.7359888 1 AIL إلى RUB ₽ 0.435276 1 AIL إلى INR ₹ 0.44149056 1 AIL إلى IDR Rp 85.59996576 1 AIL إلى KRW ₩ 7.33713552 1 AIL إلى PHP ₱ 0.29367648 1 AIL إلى EGP ￡E. 0.26327136 1 AIL إلى BRL R$ 0.03009696 1 AIL إلى CAD C$ 0.00708768 1 AIL إلى BDT ৳ 0.62274 1 AIL إلى NGN ₦ 8.16531552 1 AIL إلى UAH ₴ 0.21216816 1 AIL إلى VES Bs 0.364656 1 AIL إلى PKR Rs 1.43700144 1 AIL إلى KZT ₸ 2.64873792 1 AIL إلى THB ฿ 0.17200464 1 AIL إلى TWD NT$ 0.16625232 1 AIL إلى AED د.إ 0.01884912 1 AIL إلى CHF Fr 0.00416016 1 AIL إلى HKD HK$ 0.039804 1 AIL إلى MAD .د.م 0.04766208 1 AIL إلى MXN $ 0.10420944

AILayer المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول AILayer ما هو سعر AILayer (AIL) اليوم؟ سعر AILayer (AIL) المباشر هو USD 0.005136 . ما هي القيمة السوقية لعملة AILayer (AIL)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة AILayer هي -- USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة AIL في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.005136 USD . ما هو العرض المتداول لعملة AILayer (AIL)؟ العرض المتداول الحالي لعملة AILayer (AIL)، هو USD -- . ما هو أعلى سعر لعملة AILayer (AIL)؟ اعتبارًا من 2025-04-14 ، أعلى سعر لعملة AILayer (AIL) هو USD 0.15226 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة AILayer (AIL)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة AILayer (AIL) هو $ 115.32K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

أهم الأخبار

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