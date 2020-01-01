توكنوميكس AIHub (AIH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AIHub (AIH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AIHub (AIH) AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities. الموقع الرسمي: https://aihub.world/index الوثيقة البيضاء: https://aihub.world/docs/white_paper.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xbf70a52aef7822047076749b9ba63c4597d4626f اشتر AIH الآن!

توكنوميكس AIHub (AIH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AIHub (AIH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.86M $ 12.86M $ 12.86M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1,949.9995 $ 1,949.9995 $ 1,949.9995 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 12.605358729287051 $ 12.605358729287051 $ 12.605358729287051 السعر الحالي: $ 12.8586 $ 12.8586 $ 12.8586 معرفة المزيد عن سعر AIHub (AIH)

توكنوميكس AIHub (AIH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AIHub (AIH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIH، استكشف السعر المباشر لتوكن AIH!

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