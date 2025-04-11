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HoneyFun AI السعر(AIBERA)

USD

مخطط أسعار HoneyFun AI (AIBERA) المباشر

$0.03162
$0.03162$0.03162
-3.71%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول AIBERA

السعر الحالي لـ HoneyFun AI (AIBERA) اليوم هو 0.03172 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من AIBERA إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق HoneyFun AI:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 1.02M USD
- تغير سعر HoneyFun AI خلال اليوم هو -3.71%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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AIBERA أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار HoneyFun AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0012183-3.71%
30 يوم$ +0.01297+69.17%
60 يوم$ +0.01297+69.17%
90 يوم$ +0.01297+69.17%
تغير سعر HoneyFun AI اليوم

سجل اليوم AIBERA تغيرًا $ -0.0012183 (-3.71%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر HoneyFun AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01297 (+69.17%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر HoneyFun AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AIBERA تغييرًا في $ +0.01297 (+69.17%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر HoneyFun AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.01297 (+69.17%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

AIBERA معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار HoneyFun AI: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.03125
$ 0.03125$ 0.03125

$ 0.03366
$ 0.03366$ 0.03366

$ 0.2206
$ 0.2206$ 0.2206

+1.08%

-3.71%

-12.53%

AIBERA معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

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ما هو HoneyFun AI ( AIBERA )

تعد Honeyfun AI رائدة في إطار الملكية المشتركة لوكلاء الذكاء الاصطناعي المصمم خصيصًا لنظام Berachain البيئي، مع التركيز على defi والألعاب والترفيه.

متوفر HoneyFun AI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك HoneyFun AI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين AIBERAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول HoneyFun AI على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء HoneyFun AI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر HoneyFun AI

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل HoneyFun AI، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ AIBERA؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارHoneyFun AI.

سجل أسعار HoneyFun AI

يوفر تتبع مسار سعر AIBERA معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ AIBERA. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار HoneyFun AI.

كيفية شراء HoneyFun AI ( AIBERA )

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عملة AIBERA إلى العملات المحلية

1 AIBERA إلى VND
813.33252
1 AIBERA إلى AUD
A$0.0501176
1 AIBERA إلى GBP
0.0241072
1 AIBERA إلى EUR
0.0279136
1 AIBERA إلى USD
$0.03172
1 AIBERA إلى MYR
RM0.1402024
1 AIBERA إلى TRY
1.2056772
1 AIBERA إلى JPY
¥4.545476
1 AIBERA إلى RUB
2.68827
1 AIBERA إلى INR
2.7266512
1 AIBERA إلى IDR
Rp528.6664552
1 AIBERA إلى KRW
45.3142404
1 AIBERA إلى PHP
1.8137496
1 AIBERA إلى EGP
￡E.1.6259672
1 AIBERA إلى BRL
R$0.1858792
1 AIBERA إلى CAD
C$0.0437736
1 AIBERA إلى BDT
3.84605
1 AIBERA إلى NGN
50.4290904
1 AIBERA إلى UAH
1.3103532
1 AIBERA إلى VES
Bs2.25212
1 AIBERA إلى PKR
Rs8.8749388
1 AIBERA إلى KZT
16.3586384
1 AIBERA إلى THB
฿1.0616684
1 AIBERA إلى TWD
NT$1.0267764
1 AIBERA إلى AED
د.إ0.1164124
1 AIBERA إلى CHF
Fr0.0256932
1 AIBERA إلى HKD
HK$0.24583
1 AIBERA إلى MAD
.د.م0.2943616
1 AIBERA إلى MXN
$0.6435988

HoneyFun AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ HoneyFun AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب HoneyFun AI الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

AIBERA
USD

1 AIBERA = 0.03172 USD

تداول

USDTAIBERA
$0.03172
$0.03172$0.03172
-2.64%

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