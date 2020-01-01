التحليل الفني اليوم لـ DeAgentAI (AIA) توفر صفحة DeAgentAI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AIA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل DeAgentAI أدناه. التسجيل

تغير سعر DeAgentAI (AIA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.06909 -- +1.24% +23.39% +1.70%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ DeAgentAI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ DeAgentAI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 2 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 2 حيادي 2 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.06927 0.06926 R2 0.06926 0.06925 R1 0.06925 0.06925 PP 0.06924 0.06924 S1 0.06923 0.06923 S2 0.06922 0.06923 S3 0.06921 0.06922

إشارات السوق الخاصة بـ DeAgentAI صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -1.56M $7.17 M $8.73 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.10 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.14 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.67 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.69 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ DeAgentAI صافي التدفق سعر AIAUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق DeAgentAI (AIA) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DeAgentAI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT AIA $0.06909 $0.06909 $0.06909 -0.45% 1.59M (USDT) تداول