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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول DeAgentAI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول DeAgentAI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ DeAgentAI (AIA)

التحليل الفني اليوم لـ DeAgentAI (AIA)

توفر صفحة DeAgentAI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AIA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل DeAgentAI أدناه.

تغير سعر DeAgentAI (AIA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.06909--+1.24%+23.39%+1.70%
اعرف المزيد عن سعر DeAgentAI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ DeAgentAI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ DeAgentAI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 2
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 2حيادي 2شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.06927
0.06926
R2
0.06926
0.06925
R1
0.06925
0.06925
PP
0.06924
0.06924
S1
0.06923
0.06923
S2
0.06922
0.06923
S3
0.06921
0.06922

إشارات السوق الخاصة بـ DeAgentAI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.56M
$7.17 M
$8.73 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.67 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.69 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ DeAgentAI

صافي التدفقسعر AIAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن DeAgentAI

تداول أسواق DeAgentAI (AIA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DeAgentAI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAIA
$0.06909
$0.06909$0.06909
-0.45%
1.59M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AIA إلى USD

المبلغ

AIA
AIA
USD
USD

1 AIA = 0.06909 USD

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