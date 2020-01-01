توكنوميكس AiDoge (AI2) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AiDoge (AI2)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AiDoge (AI2) The AiDoge platform provides an AI-driven meme generation experience for users, adapting to the ever-changing crypto world. It employs advanced AI technology to create relevant memes based on user-provided text prompts. Key aspects include the AI-powered meme generator, text-based prompts, and $AI tokens for purchasing credits. الموقع الرسمي: https://aidoge.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xe1283567345349942acdfad3692924a1b16cf3cc اشتر AI2 الآن!

توكنوميكس AiDoge (AI2) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AiDoge (AI2)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 317.00K $ 317.00K $ 317.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0001174 $ 0.0001174 $ 0.0001174 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000164951022737 $ 0.000000164951022737 $ 0.000000164951022737 السعر الحالي: $ 0.000000317 $ 0.000000317 $ 0.000000317 معرفة المزيد عن سعر AiDoge (AI2)

توكنوميكس AiDoge (AI2): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AiDoge (AI2) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AI2 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AI2 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AI2، استكشف السعر المباشر لتوكن AI2!

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