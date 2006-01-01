التحليل الفني اليوم لـ Alaya AI (AGT) توفر صفحة Alaya AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AGT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Alaya AI أدناه. التسجيل

تغير سعر Alaya AI (AGT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.015312 -- +7.62% +9.85% +59.63%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Alaya AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Alaya AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 19 حيادي 5 شراء 2 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 0 شراء 1 المؤشرات الفنية : بيع قوي بيع 6 حيادي 5 شراء 1 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.015366 0.015365 R2 0.015365 0.015364 R1 0.015364 0.015364 PP 0.015363 0.015363 S1 0.015362 0.015362 S2 0.015361 0.015362 S3 0.01536 0.015361

إشارات السوق الخاصة بـ Alaya AI صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.24M $3.62 M $3.86 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.20 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.21 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Alaya AI صافي التدفق سعر AGTUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Alaya AI (AGT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Alaya AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT AGT $0.015315 $0.015315 $0.015315 -1.11% 4.24M (USDT) تداول