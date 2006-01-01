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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Alaya AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Alaya AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن AGT

معلومات سعر AGT

ما هو AGT

الوثيقة البيضاء لـ AGT

الموقع الرسمي لـ AGT

اقتصاد توكن AGT

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عقود AGT الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Alaya AI (AGT)

التحليل الفني اليوم لـ Alaya AI (AGT)

توفر صفحة Alaya AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AGT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Alaya AI أدناه.

تغير سعر Alaya AI (AGT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.015312--+7.62%+9.85%+59.63%
اعرف المزيد عن سعر Alaya AI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Alaya AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Alaya AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 19
حيادي 5
شراء 2
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:بيع قويبيع 6حيادي 5شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.015366
0.015365
R2
0.015365
0.015364
R1
0.015364
0.015364
PP
0.015363
0.015363
S1
0.015362
0.015362
S2
0.015361
0.015362
S3
0.01536
0.015361

إشارات السوق الخاصة بـ Alaya AI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.24M
$3.62 M
$3.86 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.20 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.21 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Alaya AI

صافي التدفقسعر AGTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Alaya AI

تداول أسواق Alaya AI (AGT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Alaya AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAGT
$0.015315
$0.015315$0.015315
-1.11%
4.24M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AGT إلى USD

المبلغ

AGT
AGT
USD
USD

1 AGT = 0.015312 USD

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