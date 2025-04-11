شعار iAgent Protocol

iAgent Protocol السعر(AGNT)

USD

مخطط أسعار iAgent Protocol (AGNT) المباشر

$0.00667
$0.00667$0.00667
+0.15%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول AGNT

السعر الحالي لـ iAgent Protocol (AGNT) اليوم هو 0.00667 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 0.00 USD. يتم تحديث سعر من AGNT إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق iAgent Protocol:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 100.18K USD
- تغير سعر iAgent Protocol خلال اليوم هو +0.15%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 0.00 USD

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AGNT أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار iAgent Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00001+0.15%
30 يوم$ -0.01083-61.89%
60 يوم$ -0.01083-61.89%
90 يوم$ -0.01083-61.89%
تغير سعر iAgent Protocol اليوم

سجل اليوم AGNT تغيرًا $ +0.00001 (+0.15%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر iAgent Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01083 (-61.89%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر iAgent Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AGNT تغييرًا في $ -0.01083 (-61.89%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر iAgent Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01083 (-61.89%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

AGNT معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار iAgent Protocol: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.00649
$ 0.00649$ 0.00649

$ 0.00672
$ 0.00672$ 0.00672

$ 0.62
$ 0.62$ 0.62

+0.15%

+0.15%

-12.47%

AGNT معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.18K
$ 100.18K$ 100.18K

0.00
0.00 0.00

ما هو iAgent Protocol ( AGNT )

قم بإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاص بك وتملكهم وتحقيق الدخل منهم للألعاب. يتيح iAgent للاعبين تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بهم من لقطات اللعب، مدعومًا بواسطة Depin وبالتالي إنشاء فئة أصول رقمية جديدة على بلوكتشين.

متوفر iAgent Protocol على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك iAgent Protocol الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر iAgent Protocol

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل iAgent Protocol، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ AGNT؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارiAgent Protocol.

سجل أسعار iAgent Protocol

يوفر تتبع مسار سعر AGNT معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ AGNT. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار iAgent Protocol.

كيفية شراء iAgent Protocol ( AGNT )

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عملة AGNT إلى العملات المحلية

1 AGNT إلى VND
171.02547
1 AGNT إلى AUD
A$0.0105386
1 AGNT إلى GBP
0.0050692
1 AGNT إلى EUR
0.0058696
1 AGNT إلى USD
$0.00667
1 AGNT إلى MYR
RM0.0294814
1 AGNT إلى TRY
0.2535267
1 AGNT إلى JPY
¥0.9556776
1 AGNT إلى RUB
0.5652825
1 AGNT إلى INR
0.5733532
1 AGNT إلى IDR
Rp111.1666222
1 AGNT إلى KRW
9.5285619
1 AGNT إلى PHP
0.3813906
1 AGNT إلى EGP
￡E.0.3419042
1 AGNT إلى BRL
R$0.0390862
1 AGNT إلى CAD
C$0.0092046
1 AGNT إلى BDT
0.8087375
1 AGNT إلى NGN
10.6040994
1 AGNT إلى UAH
0.2755377
1 AGNT إلى VES
Bs0.47357
1 AGNT إلى PKR
Rs1.8661993
1 AGNT إلى KZT
3.4398524
1 AGNT إلى THB
฿0.2232449
1 AGNT إلى TWD
NT$0.2159079
1 AGNT إلى AED
د.إ0.0244789
1 AGNT إلى CHF
Fr0.0054027
1 AGNT إلى HKD
HK$0.0516925
1 AGNT إلى MAD
.د.م0.0618976
1 AGNT إلى MXN
$0.1353343

iAgent Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ iAgent Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب iAgent Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

AGNT
USD

1 AGNT = 0.00667 USD

تداول

USDTAGNT
$0.00667
$0.00667$0.00667
+0.45%

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