التحليل الفني اليوم لـ Aerodrome Finance (AERO) توفر صفحة Aerodrome Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AERO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Aerodrome Finance أدناه. التسجيل

تغير سعر Aerodrome Finance (AERO) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.4133 -- -1.44% -12.03% -0.94%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Aerodrome Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Aerodrome Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 3 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 3 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.4123 0.4122 R2 0.4122 0.4122 R1 0.4122 0.4122 PP 0.4121 0.4121 S1 0.4121 0.4121 S2 0.412 0.4121 S3 0.412 0.412

إشارات السوق الخاصة بـ Aerodrome Finance صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.08M $1.87 M $1.79 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.31 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.35 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.05 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Aerodrome Finance صافي التدفق سعر AEROUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.27 M 0.41 2026-08-16 $0.13 M 0.41 2026-08-15 -$0.34 M 0.40 2026-08-14 -$0.12 M 0.40 2026-08-13 -$0.47 M 0.41 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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