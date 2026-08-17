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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Aerodrome Finance، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Aerodrome Finance، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن AERO

معلومات سعر AERO

ما هو AERO

الوثيقة البيضاء لـ AERO

الموقع الرسمي لـ AERO

اقتصاد توكن AERO

توقعات سعر AERO

سجل AERO

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محول عملة AERO إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Aerodrome Finance (AERO)

التحليل الفني اليوم لـ Aerodrome Finance (AERO)

توفر صفحة Aerodrome Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AERO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Aerodrome Finance أدناه.

تغير سعر Aerodrome Finance (AERO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.4133---1.44%-12.03%-0.94%
اعرف المزيد عن سعر Aerodrome Finance

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Aerodrome Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Aerodrome Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 3
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.4123
0.4122
R2
0.4122
0.4122
R1
0.4122
0.4122
PP
0.4121
0.4121
S1
0.4121
0.4121
S2
0.412
0.4121
S3
0.412
0.412

إشارات السوق الخاصة بـ Aerodrome Finance

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.08M
$1.87 M
$1.79 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.31 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.35 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.05 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Aerodrome Finance

صافي التدفقسعر AEROUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.27 M0.41
2026-08-16$0.13 M0.41
2026-08-15-$0.34 M0.40
2026-08-14-$0.12 M0.40
2026-08-13-$0.47 M0.41

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Aerodrome Finance

تداول أسواق Aerodrome Finance (AERO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Aerodrome Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAERO
$0.4131
$0.4131$0.4131
+1.82%
1.50M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AERO إلى USD

المبلغ

AERO
AERO
USD
USD

1 AERO = 0.4133 USD

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