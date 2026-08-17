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المزيد عن AEON

معلومات سعر AEON

ما هو AEON

الوثيقة البيضاء لـ AEON

الموقع الرسمي لـ AEON

اقتصاد توكن AEON

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سجل AEON

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عقود AEON الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ AEON (AEON)

التحليل الفني اليوم لـ AEON (AEON)

توفر صفحة AEON تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AEON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل AEON أدناه.

تغير سعر AEON (AEON)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07761--+40.44%+55.22%+55.22%
اعرف المزيد عن سعر AEON

تدفق رأس المال الخاص بـ AEON

صافي التدفقسعر AEONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.07
2026-08-16-$0.24 M0.07
2026-08-15$0.00 M0.08
2026-08-14-$0.07 M0.06
2026-08-13-$0.06 M0.06

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن AEON

تداول أسواق AEON (AEON) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AEON المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAEON
$0.07759
$0.07759$0.07759
+8.59%
6.85M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AEON إلى USD

المبلغ

AEON
AEON
USD
USD

1 AEON = 0.07761 USD

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