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المزيد عن ADI

معلومات سعر ADI

ما هو ADI

الوثيقة البيضاء لـ ADI

الموقع الرسمي لـ ADI

اقتصاد توكن ADI

توقعات سعر ADI

سجل ADI

دليل شراء ADI

محول عملة ADI إلى الفيات

عقود ADI الفورية

ADI عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ ADI (ADI)

التحليل الفني اليوم لـ ADI (ADI)

توفر صفحة ADI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ADI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ADI أدناه.

تغير سعر ADI (ADI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$6.8831---0.02%+5.30%+75.24%
اعرف المزيد عن سعر ADI

تدفق رأس المال الخاص بـ ADI

صافي التدفقسعر ADIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M6.88
2026-08-16$0.00 M6.89
2026-08-15$0.00 M6.88
2026-08-14-$0.01 M6.86
2026-08-13-$0.01 M6.88

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ADI

تداول أسواق ADI (ADI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ADI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTADI
$6.8832
$6.8832$6.8832
-0.12%
87.50K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ADI إلى USD

المبلغ

ADI
ADI
USD
USD

1 ADI = 6.8831 USD

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