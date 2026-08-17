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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول The AI Prophecy، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول The AI Prophecy، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ The AI Prophecy (ACT)

التحليل الفني اليوم لـ The AI Prophecy (ACT)

توفر صفحة The AI Prophecy تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ACT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل The AI Prophecy أدناه.

تغير سعر The AI Prophecy (ACT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.010104---24.03%+20.61%-24.77%
اعرف المزيد عن سعر The AI Prophecy

المؤشرات الفنية الخاصة بـ The AI Prophecy

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ The AI Prophecy عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 2
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 0شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.010099
0.010099
R2
0.010099
0.010098
R1
0.010098
0.010098
PP
0.010098
0.010098
S1
0.010097
0.010097
S2
0.010097
0.010097
S3
0.010096
0.010097

إشارات السوق الخاصة بـ The AI Prophecy

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.17M
$12.08 M
$11.91 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.45 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.48 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ The AI Prophecy

صافي التدفقسعر ACTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.06 M0.01
2026-08-16-$0.05 M0.01
2026-08-15-$0.14 M0.01
2026-08-14-$0.08 M0.01
2026-08-13-$0.16 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن The AI Prophecy

تداول أسواق The AI Prophecy (ACT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The AI Prophecy المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTACT
$0.010107
$0.010107$0.010107
+0.06%
6.22M (USDT)
/USDCACT
$0.010089
$0.010089$0.010089
+0.19%
5.50M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ACT إلى USD

المبلغ

ACT
ACT
USD
USD

1 ACT = 0.010104 USD

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