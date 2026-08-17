التحليل الفني اليوم لـ The AI Prophecy (ACT) توفر صفحة The AI Prophecy تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ACT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل The AI Prophecy أدناه. التسجيل

تغير سعر The AI Prophecy (ACT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.010104 -- -24.03% +20.61% -24.77%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ The AI Prophecy

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ The AI Prophecy عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 15 حيادي 2 شراء 9 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 12 حيادي 0 شراء 2 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.010099 0.010099 R2 0.010099 0.010098 R1 0.010098 0.010098 PP 0.010098 0.010098 S1 0.010097 0.010097 S2 0.010097 0.010097 S3 0.010096 0.010097

إشارات السوق الخاصة بـ The AI Prophecy صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.17M $12.08 M $11.91 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.13 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.14 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.45 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.48 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ The AI Prophecy صافي التدفق سعر ACTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.06 M 0.01 2026-08-16 -$0.05 M 0.01 2026-08-15 -$0.14 M 0.01 2026-08-14 -$0.08 M 0.01 2026-08-13 -$0.16 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق The AI Prophecy (ACT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The AI Prophecy المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT ACT $0.010107 $0.010107 $0.010107 +0.06% 6.22M (USDT) تداول / USDC ACT $0.010089 $0.010089 $0.010089 +0.19% 5.50M (USDT) تداول