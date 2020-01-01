توكنوميكس Academic Labs (AAX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Academic Labs (AAX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Academic Labs (AAX) مشروع Academic Labs هو نظام بيئي متكامل للتعليم يُعزز التخصيص والملكية في مشاركة المعرفة والمهارات. يركز المشروع على استخدام عناصر التعليم الاجتماعية واللعبية لتمكين المتعلمين والمعلمين على حد سواء، وتعزيز النمو المشترك. الموقع الرسمي: https://acad.live مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/8W3DbYbLY1zWXm6YDqfPYFpyKsjytD5vhhPN2AyNVdM9 اشتر AAX الآن!

توكنوميكس Academic Labs (AAX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Academic Labs (AAX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 150.00K $ 150.00K $ 150.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00213 $ 0.00213 $ 0.00213 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000030192778444454 $ 0.000030192778444454 $ 0.000030192778444454 السعر الحالي: $ 0.00003 $ 0.00003 $ 0.00003 معرفة المزيد عن سعر Academic Labs (AAX)

توكنوميكس Academic Labs (AAX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Academic Labs (AAX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AAX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AAX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AAX، استكشف السعر المباشر لتوكن AAX!

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