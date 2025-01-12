سعر 9to5io (9TO5)
سعر 9to5io (9TO5) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.02K. يتم تحديث سعر 9TO5 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 9to5io الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 352.21
- تغيير سعر 9to5io خلال اليوم هو -0.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.60M
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خلال اليوم، كان سعر 9to5io مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 9to5io مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 9to5io مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 9to5io مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.99%
|30 يوم
|$ 0
|-2.09%
|60 يوم
|$ 0
|-22.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 9to5io: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-0.99%
+6.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$9to5 is a memecoin dedicated to all those who work 5 days a week, 9 hours a day. This meme exists to help us escape the rat race and work 24/7 on cryptos.
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