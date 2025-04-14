سعر 9mm (9MM)
سعر 9mm (9MM) المباشر لليوم هو USD 0.0206217. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 9MM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 9mm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر 9mm خلال اليوم هو +101.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 9mm مقابل USD هو $ +0.01037064 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 9mm مقابل USD هو $ -0.0067908866 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 9mm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 9mm مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01037064
|+101.17%
|30 يوم
|$ -0.0067908866
|-32.93%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 9mm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-19.27%
+101.17%
+69.58%
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