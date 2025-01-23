سعر 9inch (9INCH)
سعر 9inch (9INCH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 9INCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 9inch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.50K
- تغيير سعر 9inch خلال اليوم هو -6.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 9inch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 9inch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 9inch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 9inch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.15%
|30 يوم
|$ 0
|-10.21%
|60 يوم
|$ 0
|-43.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 9inch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
-6.15%
-12.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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