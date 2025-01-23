سعر 99Starz (STZ)
سعر 99Starz (STZ) المباشر لليوم هو USD 0.01150812. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 99Starz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 121.25
- تغيير سعر 99Starz خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 99Starz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 99Starz مقابل USD هو $ +0.0025689967 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 99Starz مقابل USD هو $ +0.0000045997 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 99Starz مقابل USD هو $ +0.000475625270011748 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ +0.0025689967
|+22.32%
|60 يوم
|$ +0.0000045997
|+0.04%
|90 يوم
|$ +0.000475625270011748
|+4.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 99Starz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.02%
-18.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
99Starz is bringing the play-to-earn game model to millions of gamers through NFT renting and guild formations.
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