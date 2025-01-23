احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر 777 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر 777.

سعر 777 (777) المباشر لليوم هو USD 0.01960778 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر 777 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 777 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.77K - تغيير سعر 777 خلال اليوم هو -0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر 777 (777) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 777 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 777 مقابل USD هو $ -0.0001915503 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 777 مقابل USD هو $ -0.0035707571 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 777 مقابل USD هو $ -0.003448342610361246 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.41% 30 يوم $ -0.0001915503 -0.97% 60 يوم $ -0.0035707571 -18.21% 90 يوم $ -0.003448342610361246 -14.95%

تحليل سعر 777 (777)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 777: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01957234$ 0.01957234 $ 0.01957234 24 ساعة مرتفع $ 0.01970782$ 0.01970782 $ 0.01970782 عالية طوال الوقت $ 0.156213$ 0.156213 $ 0.156213 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.41% تغير السعر (7 أيام) -0.86%

معلومات سوق 777 (777)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: