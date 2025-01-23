سعر 777 (777)
سعر 777 (777) المباشر لليوم هو USD 0.01960778. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 777 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 777 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.77K
- تغيير سعر 777 خلال اليوم هو -0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 777 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 777 مقابل USD هو $ -0.0001915503 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 777 مقابل USD هو $ -0.0035707571 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 777 مقابل USD هو $ -0.003448342610361246 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.41%
|30 يوم
|$ -0.0001915503
|-0.97%
|60 يوم
|$ -0.0035707571
|-18.21%
|90 يوم
|$ -0.003448342610361246
|-14.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 777: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.41%
-0.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
777 Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. 777 Token (‘777’) is a Meme Token project themed around numerology. Its name reflects beliefs in numerology that the number "777" signifies luck, prosperity, and spiritual growth. Inspired by these numerological symbols and meanings, 777 Token is a digital asset designed. The number "777" is considered positive and auspicious by many numerologists, symbolizing luck, prosperity, and spiritual growth. Therefore, 777 Token aims to bring these positive influences to its users. It is a community-focused project, encouraging user participation. Additionally, it appeals to enthusiasts of numerology and cryptocurrency investors.
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