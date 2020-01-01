توكنوميكس 717ai by Virtuals (WIRE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول 717ai by Virtuals (WIRE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات 717ai by Virtuals (WIRE) 717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai. الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/16104 الوثيقة البيضاء: https://www.717ai.io/wire-litepaper اشتر WIRE الآن!

توكنوميكس 717ai by Virtuals (WIRE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار 717ai by Virtuals (WIRE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 71.94K $ 71.94K $ 71.94K إجمالي العرض: $ 963.93M $ 963.93M $ 963.93M العرض المتداول: $ 945.81M $ 945.81M $ 945.81M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 73.32K $ 73.32K $ 73.32K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0029766 $ 0.0029766 $ 0.0029766 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00006967 $ 0.00006967 $ 0.00006967 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر 717ai by Virtuals (WIRE)

توكنوميكس 717ai by Virtuals (WIRE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس 717ai by Virtuals (WIRE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WIRE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WIRE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WIRE، استكشف السعر المباشر لتوكن WIRE!

توقعات سعر WIRE هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه WIRE؟ تجمع صفحة توقعات أسعار WIRE الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر WIRE الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!