سعر 6Chicken9 اليوم

السعر المباشر لمشروع 6Chicken9 (POP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل POP.

يحتل 6Chicken9 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,819.5، مع عرض متداول قدره 974.06M POP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POP بمقدار +0.79% خلال الساعة الماضية و+3.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 6Chicken9 (POP)

القيمة السوقية $ 16.82K$ 16.82K $ 16.82K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.82K$ 16.82K $ 16.82K إمداد دورة التداول 974.06M 974.06M 974.06M إجمالي العرض 974,058,810.69218 974,058,810.69218 974,058,810.69218

القيمة السوقية الحالية لـ 6Chicken9 هي $ 16.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POP يبلغ 974.06M، مع إجمالي عرض 974058810.69218. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.82K.