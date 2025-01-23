سعر 5mc (5MC)
سعر 5mc (5MC) المباشر لليوم هو USD 0.00187058. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 5MC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 5mc الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.75K
- تغيير سعر 5mc خلال اليوم هو +9.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 5mc مقابل USD هو $ +0.00016727 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 5mc مقابل USD هو $ -0.0010781396 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 5mc مقابل USD هو $ -0.0018355848 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 5mc مقابل USD هو $ -2.400085187699765 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016727
|+9.82%
|30 يوم
|$ -0.0010781396
|-57.63%
|60 يوم
|$ -0.0018355848
|-98.12%
|90 يوم
|$ -2.400085187699765
|-99.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 5mc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+9.82%
+12.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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