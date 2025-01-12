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سعر 4TRUMP (4WIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.92K . يتم تحديث سعر 4WIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 4TRUMP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 206.18 - تغيير سعر 4TRUMP خلال اليوم هو +1.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 47.05M

أداء سعر 4TRUMP (4WIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 4TRUMP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 4TRUMP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 4TRUMP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 4TRUMP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.65% 30 يوم $ 0 -14.22% 60 يوم $ 0 -96.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 4TRUMP (4WIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 4TRUMP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.14474$ 0.14474 $ 0.14474 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) +1.65% تغير السعر (7 أيام) -6.99%

معلومات سوق 4TRUMP (4WIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: