سعر 4th Pillar FOUR (FOUR)
سعر 4th Pillar FOUR (FOUR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.95K. يتم تحديث سعر FOUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 4th Pillar FOUR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر 4th Pillar FOUR خلال اليوم هو -7.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 205.53M
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خلال اليوم، كان سعر 4th Pillar FOUR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 4th Pillar FOUR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 4th Pillar FOUR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 4th Pillar FOUR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.88%
|30 يوم
|$ 0
|-42.24%
|60 يوم
|$ 0
|-30.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 4th Pillar FOUR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-7.88%
-29.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FOUR token; technical component solving RTA, MTO & Grant models in the ecosystem of Web3 Communication.
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