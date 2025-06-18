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سعر 4th Pillar FOUR (FOUR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.95K . يتم تحديث سعر FOUR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 4th Pillar FOUR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر 4th Pillar FOUR خلال اليوم هو -7.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 205.53M

أداء سعر 4th Pillar FOUR (FOUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 4th Pillar FOUR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 4th Pillar FOUR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 4th Pillar FOUR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 4th Pillar FOUR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.88% 30 يوم $ 0 -42.24% 60 يوم $ 0 -30.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 4th Pillar FOUR (FOUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 4th Pillar FOUR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.07579$ 0.07579 $ 0.07579 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -7.88% تغير السعر (7 أيام) -29.05%

معلومات سوق 4th Pillar FOUR (FOUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: