سعر 4INT (4INT)
سعر 4INT (4INT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 4INT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 4INT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 105.84
- تغيير سعر 4INT خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 4INT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 4INT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 4INT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 4INT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-23.81%
|60 يوم
|$ 0
|-7.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 4INT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+2.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Forint Finance is the Definitive Platform that allows you to buy and to swap Cryptocurrencies, to launch your projects (IDOs), to provide support on your tax obligations, and to create and trade NFTs, Goods, and Services on a dedicated Marketplace. 4INT is the cryptocurrency of our Ecosystem and it is what fuels the whole Forint Finance project
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