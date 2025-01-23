سعر 4DCoin (4DC)
سعر 4DCoin (4DC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 4DC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 4DCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.01
- تغيير سعر 4DCoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 4DCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 4DCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 4DCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 4DCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-0.20%
|60 يوم
|$ 0
|+8.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 4DCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
4DCoin is a Token of the BSC network, a crypto base for a larger project that is underway. You can acquire, and benefit from being an early investor. "The 4D Coin is more than a cryptocurrency. It's a bridge between realities, a universe where imagination meets technology. Our platform was created with the vision of uniting existing realities with a digitally enriched world, allowing users to explore, create, and interact in a new spectrum of experiences."
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