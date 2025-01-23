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سعر 4D Twin Maps (4DMAPS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر 4DMAPS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 4D Twin Maps الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 675.97 - تغيير سعر 4D Twin Maps خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر 4D Twin Maps (4DMAPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 4D Twin Maps مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 4D Twin Maps مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 4D Twin Maps مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 4D Twin Maps مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -1.00% 60 يوم $ 0 -2.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 4D Twin Maps (4DMAPS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 4D Twin Maps: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00567887$ 0.00567887 $ 0.00567887 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +7.04%

معلومات سوق 4D Twin Maps (4DMAPS)

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