سعر 4D Twin Maps (4DMAPS)
سعر 4D Twin Maps (4DMAPS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 4DMAPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 4D Twin Maps الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 675.97
- تغيير سعر 4D Twin Maps خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 4D Twin Maps مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 4D Twin Maps مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 4D Twin Maps مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 4D Twin Maps مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-1.00%
|60 يوم
|$ 0
|-2.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 4D Twin Maps: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+7.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Bring your properties to the Metaverse. Through the use of the latest topographic, surveying and scanning technology we want to bring the real world to the blockchain. You will have full control of your properties, minted as NFT, and you will be able to work with them like you do with your favourite professional software but on the web (GIS, CAD, BIM, 3D...) - Have your properties as NFT - Work with data for analysis - Use MAP token to transact - Share what you want to everyone - Explore the world and buy, sell or rent"
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