سعر 42069COIN (42069COIN)
سعر 42069COIN (42069COIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.26K. يتم تحديث سعر 42069COIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 42069COIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر 42069COIN خلال اليوم هو -2.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.80M
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خلال اليوم، كان سعر 42069COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 42069COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 42069COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 42069COIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.30%
|30 يوم
|$ 0
|-62.86%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 42069COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-2.30%
-25.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Ultimate Meme-coin - This is a meme coin based around developing a strong community day by day. This is a long term token. - The community has idea's to use RWA and tie it into the token down the line. It is also based around the Holiday 4.20 which happens to be a Holiday this year, but tied closely to ELON Musk (since he was born 69 days after 4.20). Backed by KOL's, formed by Degens. The community as in WE have set the bar high to achieve.
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