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42069COIN السعر(42069COIN)

USD

مخطط أسعار 42069COIN (42069COIN) المباشر

$0.000805
$0.000805$0.000805
+20.50%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول 42069COIN

السعر الحالي لـ 42069COIN (42069COIN) اليوم هو 0.000779 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من 42069COIN إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق 42069COIN:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 67.16K USD
- تغير سعر 42069COIN خلال اليوم هو +20.50%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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42069COIN أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار 42069COIN لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00013695+20.50%
30 يوم$ -0.000221-22.10%
60 يوم$ -0.000221-22.10%
90 يوم$ -0.000221-22.10%
تغير سعر 42069COIN اليوم

سجل اليوم 42069COIN تغيرًا $ +0.00013695 (+20.50%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر 42069COIN لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000221 (-22.10%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر 42069COIN لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 42069COIN تغييرًا في $ -0.000221 (-22.10%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر 42069COIN لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000221 (-22.10%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

42069COIN معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار 42069COIN: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.000552
$ 0.000552$ 0.000552

$ 0.001249
$ 0.001249$ 0.001249

$ 0.004775
$ 0.004775$ 0.004775

+4.84%

+20.50%

-22.10%

42069COIN معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 67.16K
$ 67.16K$ 67.16K

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ما هو 42069COIN ( 42069COIN )

متوفر 42069COIN على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك 42069COIN الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر 42069COIN

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل 42069COIN، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ 42069COIN؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعار42069COIN.

سجل أسعار 42069COIN

يوفر تتبع مسار سعر 42069COIN معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ 42069COIN. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار 42069COIN.

كيفية شراء 42069COIN ( 42069COIN )

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عملة 42069COIN إلى العملات المحلية

1 42069COIN إلى VND
19.974339
1 42069COIN إلى AUD
A$0.00123082
1 42069COIN إلى GBP
0.00059204
1 42069COIN إلى EUR
0.00068552
1 42069COIN إلى USD
$0.000779
1 42069COIN إلى MYR
RM0.00344318
1 42069COIN إلى TRY
0.02960979
1 42069COIN إلى JPY
¥0.11161512
1 42069COIN إلى RUB
0.06602025
1 42069COIN إلى INR
0.06696284
1 42069COIN إلى IDR
Rp12.98332814
1 42069COIN إلى KRW
1.11285603
1 42069COIN إلى PHP
0.04454322
1 42069COIN إلى EGP
￡E.0.03993154
1 42069COIN إلى BRL
R$0.00456494
1 42069COIN إلى CAD
C$0.00107502
1 42069COIN إلى BDT
0.09445375
1 42069COIN إلى NGN
1.23846978
1 42069COIN إلى UAH
0.03218049
1 42069COIN إلى VES
Bs0.055309
1 42069COIN إلى PKR
Rs0.21795641
1 42069COIN إلى KZT
0.40174588
1 42069COIN إلى THB
฿0.02607313
1 42069COIN إلى TWD
NT$0.02521623
1 42069COIN إلى AED
د.إ0.00285893
1 42069COIN إلى CHF
Fr0.00063099
1 42069COIN إلى HKD
HK$0.00603725
1 42069COIN إلى MAD
.د.م0.00722912
1 42069COIN إلى MXN
$0.01580591

42069COIN المورد

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موقع الويب 42069COIN الرسمي
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آلة حاسبة

المبلغ

42069COIN
USD

1 42069COIN = 0.000779 USD

تداول

USDT42069COIN
$0.000779
$0.000779$0.000779
-16.33%

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