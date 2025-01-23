سعر 4096 (4096)
سعر 4096 (4096) المباشر لليوم هو USD 14.62. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 4096 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 4096 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.72
- تغيير سعر 4096 خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 4096 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 4096 مقابل USD هو $ -1.0036074440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 4096 مقابل USD هو $ -3.3945286180 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 4096 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -1.0036074440
|-6.86%
|60 يوم
|$ -3.3945286180
|-23.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 4096: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+0.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€14.0352
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$14.62
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RM64.9128
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₺521.203
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¥2,287.8838
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₽1,451.035
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₹1,264.0452
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Rp235,806.4186
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₱856.5858
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￡E.735.5322
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R$86.8428
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C$20.9066
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৳1,783.0552
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₦22,772.5506
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₴614.04
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Rs4,075.7636
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₸7,618.482
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฿496.4952
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