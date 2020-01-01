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التحليل الفني اليوم لـ 4 (4)

التحليل الفني اليوم لـ 4 (4)

توفر صفحة 4 تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ 4، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل 4 أدناه.

تغير سعر 4 (4)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.011002---6.05%+24.75%+5.18%
اعرف المزيد عن سعر 4

المؤشرات الفنية الخاصة بـ 4

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ 4 عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 2
شراء 11
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 0شراء 8
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01107
0.01106
R2
0.01106
0.01105
R1
0.01105
0.01105
PP
0.01104
0.01104
S1
0.01103
0.01103
S2
0.01102
0.01103
S3
0.01101
0.01102

إشارات السوق الخاصة بـ 4

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.08M
$1.51 M
$1.59 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.33 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.35 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.64 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.70 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ 4

صافي التدفقسعر 4USDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن 4

تداول أسواق 4 (4) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر 4 المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDT4
$0.011002
$0.011002$0.011002
+0.81%
17.92M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة 4 إلى USD

المبلغ

4
4
USD
USD

1 4 = 0.011002 USD

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