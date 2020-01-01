التحليل الفني اليوم لـ 4 (4) توفر صفحة 4 تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ 4، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل 4 أدناه. التسجيل

تغير سعر 4 (4) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.011002 -- -6.05% +24.75% +5.18%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ 4

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ 4 عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 13 حيادي 2 شراء 11 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 6 حيادي 0 شراء 8 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 2 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01107 0.01106 R2 0.01106 0.01105 R1 0.01105 0.01105 PP 0.01104 0.01104 S1 0.01103 0.01103 S2 0.01102 0.01103 S3 0.01101 0.01102

إشارات السوق الخاصة بـ 4 صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.08M $1.51 M $1.59 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.33 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.35 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.64 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.70 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ 4 صافي التدفق سعر 4USDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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