سعر 4 Next Unicorn (NXTU)
سعر 4 Next Unicorn (NXTU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NXTU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 4 Next Unicorn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.04
- تغيير سعر 4 Next Unicorn خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 4 Next Unicorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 4 Next Unicorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 4 Next Unicorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 4 Next Unicorn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+9.00%
|60 يوم
|$ 0
|+7.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 4 Next Unicorn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
4 Next Unicorn (NXTU) is a transactional token created on Binance smartchain and it is Serves As A Bridge Between Entrepreneurs And Investors, Supporting Innovation And Providing Investment Opportunities. It Creates A Fair Ecosystem With Features Like Democratic Voting And Revenue Sharing. By Offering Team Support To Entrepreneurs, It Enables Brand Identity Formation And Growth Opportunities.
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