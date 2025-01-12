سعر 3d3d (3D3D)
سعر 3d3d (3D3D) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.77K. يتم تحديث سعر 3D3D مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 3d3d الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 219.00
- تغيير سعر 3d3d خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 360.47T
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خلال اليوم، كان سعر 3d3d مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 3d3d مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 3d3d مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 3d3d مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-5.95%
|60 يوم
|$ 0
|-18.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 3d3d: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
3d3d is the most memeable upside down memecoin in existence. The upright tokens have had their day, it’s time for 3d3d to take reign. 3d3d is unique because it flips the narrative of what a memecoin is upside down, literally! The 3d3d project is built on the idea that memes are the most powerful cryptos due to their general mass appeal and communities. Flipping a powerful meme and creating a new meme out of it all together ushers in a new meta for memecoin Mass adoption through viral marketing and making 3d3d available on all centralized exchanges and platforms 3d3d can be used for anything! It is a 0 tax project that means it can be integrated into any form of currency, gaming platform, etc.
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