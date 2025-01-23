سعر 3A (A3A)
سعر 3A (A3A) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر A3A مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 3A الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.36
- تغيير سعر 3A خلال اليوم هو -0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 3A مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 3A مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 3A مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 3A مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.29%
|30 يوم
|$ 0
|+19.00%
|60 يوم
|$ 0
|-20.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 3A: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
-0.29%
+1.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
3A is a non-custodial, decentralized, and over-collateralized lending platform that allows users to borrow interest-free against their own tokens, used as collateral. A3A is the protocol utility token which is used to orchestrate the 3A’s ecosystem of partners, business clients, and end-users.
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