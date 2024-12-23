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سعر 360noscope420blazeit (MLG) المباشر لليوم هو USD 0.00343997 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.41M . يتم تحديث سعر MLG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 360noscope420blazeit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.72K - تغيير سعر 360noscope420blazeit خلال اليوم هو -20.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.79M

أداء سعر 360noscope420blazeit (MLG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 360noscope420blazeit مقابل USD هو $ -0.000890703644455754 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 360noscope420blazeit مقابل USD هو $ -0.0006571354 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 360noscope420blazeit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 360noscope420blazeit مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000890703644455754 -20.56% 30 يوم $ -0.0006571354 -19.10% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 360noscope420blazeit (MLG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 360noscope420blazeit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00314873$ 0.00314873 $ 0.00314873 24 ساعة مرتفع $ 0.00442705$ 0.00442705 $ 0.00442705 عالية طوال الوقت $ 0.01295017$ 0.01295017 $ 0.01295017 تغير السعر (1 ساعة) +6.71% تغير السعر (1يوم) -20.56% تغير السعر (7 أيام) -23.61%

معلومات سوق 360noscope420blazeit (MLG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: