سعر 2SHARE (2SHARES)
سعر 2SHARE (2SHARES) المباشر لليوم هو USD 1.31. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 2SHARES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 2SHARE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.73
- تغيير سعر 2SHARE خلال اليوم هو +2.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 2SHARE مقابل USD هو $ +0.0315631 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 2SHARE مقابل USD هو $ -0.6423676700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 2SHARE مقابل USD هو $ -0.7524283680 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 2SHARE مقابل USD هو $ -1.097075836230066 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0315631
|+2.47%
|30 يوم
|$ -0.6423676700
|-49.03%
|60 يوم
|$ -0.7524283680
|-57.43%
|90 يوم
|$ -1.097075836230066
|-45.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 2SHARE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+2.47%
-12.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
2omb.finance is an incentive-oriented, high yield algorithmic stablecoin protocol that utilizes seigniorage mechanisms to bring $2OMB to a 1:1 price peg with Fantom.
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