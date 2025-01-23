سعر 2omb (2OMB)
سعر 2omb (2OMB) المباشر لليوم هو USD 0.00938987. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 2OMB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 2omb الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.88
- تغيير سعر 2omb خلال اليوم هو -3.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 2omb مقابل USD هو $ -0.000307883157548998 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 2omb مقابل USD هو $ -0.0048039654 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 2omb مقابل USD هو $ -0.0052948256 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 2omb مقابل USD هو $ -0.018936117704781723 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000307883157548998
|-3.17%
|30 يوم
|$ -0.0048039654
|-51.16%
|60 يوم
|$ -0.0052948256
|-56.38%
|90 يوم
|$ -0.018936117704781723
|-66.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 2omb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-3.17%
-25.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
2omb is an incentive-oriented, high yield algorithmic stablecoin protocol that utilizes seigniorage mechanisms to bring $2OMB to a 1:1 price peg with Fantom.
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