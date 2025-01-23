سعر 2G Carbon Coin (2GCC)
سعر 2G Carbon Coin (2GCC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 2GCC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 2G Carbon Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.64
- تغيير سعر 2G Carbon Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 2G Carbon Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 2G Carbon Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 2G Carbon Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 2G Carbon Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+28.78%
|60 يوم
|$ 0
|-41.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 2G Carbon Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-21.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
2G Carbon Coin brings carbon on chain, unlocking the speed and scale of crypto markets to protect the earth’s natural carbon sinks and finance planet-saving projects.
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