سعر 2FAI (2FAI)
سعر 2FAI (2FAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 2FAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 2FAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.21
- تغيير سعر 2FAI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر 2FAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر 2FAI.
خلال اليوم، كان سعر 2FAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 2FAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 2FAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 2FAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-0.74%
|60 يوم
|$ 0
|-39.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 2FAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Boosting privacy and security with Web3 2FA enhancements, 2FAi emerges as a pioneering solution in Web3, leveraging the power of the BASE blockchain and Artificial Intelligence (AI) to redefine how 2FA is implemented and managed
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 2FAI إلى AUD
A$--
|1 2FAI إلى GBP
￡--
|1 2FAI إلى EUR
€--
|1 2FAI إلى USD
$--
|1 2FAI إلى MYR
RM--
|1 2FAI إلى TRY
₺--
|1 2FAI إلى JPY
¥--
|1 2FAI إلى RUB
₽--
|1 2FAI إلى INR
₹--
|1 2FAI إلى IDR
Rp--
|1 2FAI إلى PHP
₱--
|1 2FAI إلى EGP
￡E.--
|1 2FAI إلى BRL
R$--
|1 2FAI إلى CAD
C$--
|1 2FAI إلى BDT
৳--
|1 2FAI إلى NGN
₦--
|1 2FAI إلى UAH
₴--
|1 2FAI إلى VES
Bs--
|1 2FAI إلى PKR
Rs--
|1 2FAI إلى KZT
₸--
|1 2FAI إلى THB
฿--
|1 2FAI إلى TWD
NT$--
|1 2FAI إلى CHF
Fr--
|1 2FAI إلى HKD
HK$--
|1 2FAI إلى MAD
.د.م--