ما هو 2FAI ( 2FAI )

Boosting privacy and security with Web3 2FA enhancements, 2FAi emerges as a pioneering solution in Web3, leveraging the power of the BASE blockchain and Artificial Intelligence (AI) to redefine how 2FA is implemented and managed

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!