التحليل الفني اليوم لـ DoubleZero (2Z) توفر صفحة DoubleZero تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ 2Z، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل DoubleZero أدناه. التسجيل

تغير سعر DoubleZero (2Z) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.04968 -- -10.10% -23.61% -45.42%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ DoubleZero

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ DoubleZero عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 5 حيادي 3 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 1 حيادي 0 شراء 13 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 3 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.04964 0.04964 R2 0.04964 0.04963 R1 0.04963 0.04963 PP 0.04963 0.04963 S1 0.04962 0.04962 S2 0.04962 0.04962 S3 0.04961 0.04962

إشارات السوق الخاصة بـ DoubleZero صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.16M $1.39 M $1.22 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.60 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.54 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.07M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.92 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ DoubleZero صافي التدفق سعر 2ZUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.05 M 0.05 2026-08-16 -$0.11 M 0.05 2026-08-15 $0.00 M 0.05 2026-08-14 -$0.35 M 0.05 2026-08-13 $0.11 M 0.05 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق DoubleZero (2Z) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DoubleZero المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT 2Z $0.04974 $0.04974 $0.04974 +1.30% 1.42M (USDT) تداول